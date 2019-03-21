Kırklareli'nden Kısa Kısa

Demirköy
Belediye Başkanı Muhlis Yavuz
, Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlı ve hastaları ziyaret etti.
Yavuz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.
İstek ve sıkıntıları da dinleyen Yavuz, her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini söyledi.
Yaşlılara gereken hassasiyeti göstermek gerektiğini ifade eden Yavuz, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.
Hastaları da ziyaret ederek moral vermeye çalıştıklarını anlatan Yavuz, Yaşlılar Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.
Yerel seçime doğru AK Parti
Demirköy Kadın Kolları Başkanı Mecbure Karakaş, parti üyeleriyle bir araya geldi.
Karakaş, seçim bürosunda gerçekleştirilen toplantıda, 31 Martta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.
Seçimi Türkiye
'nin dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Karakaş, Türkiye'nin istikrarlı yürüyüşüne Demirköy'den de destek vermek istediklerini belirtti.
Teşkilatın seçim hazırlıklarına daha fazla katlı sağlamasını isteyen Karakaş, Demirköy'de de büyük başarı elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Toplantıya, İlçe Başkanı Ecevit Özkaya ve Belediye Başkan adayı Recep Gün
katıldı.