Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
'da öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti.
8 Kasım Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci, bakımevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Veteriner Hekim Alper Güder, burada yaptığı konuşmada, hayvanların aşılarının ve bakımlarının yapılarak sahiplendirildiğini söyledi.
Çeşitli nedenlerle bakımevine getirilen hayvanların alçı, bandaj ve pansuman gibi ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Güder, bakımevinde sürekli veteriner hekim bulunduğunu, ayrıca yaban hayvanları ve kuş türlerinin de tedavilerinin yapıldığını aktardı.
Yaşlılar Haftası
Lüleburgaz ilçesinde Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda huzurevi sakinleri film izledi. Ramazan Yaman
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yalçın Sağlam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yaşlılar Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini ifade eden Sağlam, bu tür etkinliklerle yaşlıların mutlu olduklarını kaydetti.