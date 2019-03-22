Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.
Bilgin, Kırklareli Gümüşhaneliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle biraraya geldi.
Dernek Başkanı Bünyamin Yılmaz
'dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Bilgin, derneklerin bölgede yaşayan hemşehrileri biraraya topladığını belirtti.
Bilgin daha sonra Bayburt
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyarette bulundu.
Sağlık personeline afet eğitimi
Kırklareli'nde sağlık personeline afet eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü
İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Yönetim Direktörlüğü'nce gerçekleştirilen eğitime, 112 acil sağlık hizmetleri ve komuta kontrol merkezi ve başhekimliği personeli katıldı.
Eğitimde, telsiz kullanımı ve talimatları, afet ve acil durum triyajı, hasta hakları, mahremiyeti, memnuniyeti, atık yönetimi, el hijyeni, dezenfektan kullanımı, bilgi güvenliği ve farkındalığı, beyaz kod, istenmeyen olay bildirimi, hasta kimliği tanımlama ve iletişim becerileri ile yangın söndürme konularında bilgiler verildi.
İl Ambulans Servisi Başhekimi Halil İbrahim Salman
, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, sağlık personellerinin afet durumlarına daima hazır olduğunu söyledi.
Sağlık personellerinin önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Salman, acil durumlarda herkesin görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için eğitimleri de önemsediklerini belirtti.