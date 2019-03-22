Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.

Bilgin, Kırklareli Gümüşhaneliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle biraraya geldi.

Dernek Başkanı Bünyamin Yılmaz'dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Bilgin, derneklerin bölgede yaşayan hemşehrileri biraraya topladığını belirtti.

Bilgin daha sonra Bayburt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyarette bulundu.

Sağlık personeline afet eğitimi

Kırklareli'nde sağlık personeline afet eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Yönetim Direktörlüğü'nce gerçekleştirilen eğitime, 112 acil sağlık hizmetleri ve komuta kontrol merkezi ve başhekimliği personeli katıldı.

Eğitimde, telsiz kullanımı ve talimatları, afet ve acil durum triyajı, hasta hakları, mahremiyeti, memnuniyeti, atık yönetimi, el hijyeni, dezenfektan kullanımı, bilgi güvenliği ve farkındalığı, beyaz kod, istenmeyen olay bildirimi, hasta kimliği tanımlama ve iletişim becerileri ile yangın söndürme konularında bilgiler verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Halil İbrahim Salman, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, sağlık personellerinin afet durumlarına daima hazır olduğunu söyledi.

Sağlık personellerinin önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Salman, acil durumlarda herkesin görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için eğitimleri de önemsediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Bünyamin Yılmaz, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:13:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]