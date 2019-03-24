Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Tarım Müdürlüğünce, besicilere hayvan besleme eğitimi verildi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Tarım Müdürlüğünce, besicilere hayvan besleme eğitimi verildi.

Üsküp Beldesinde, belediye kültür merkezinde düzenlenen eğitimde, ekonomik hayvan besleme ile hayvan besleme de doğru bilinen yanlışlar konularında bilgiler verildi.

Tarım Müdürü Funda Eylem Özel, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, bu tür eğitim çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin ilçe ve köylerde artırılarak devam edeceğini belirten Özel, hayvancılığın artık bilimsel olarak yapılacağını kaydetti.

Trakya'da hayvancılık hızla geliştiğini ifade eden Özel, bu nedenle tüm besicileri bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür vekili Fevzi Atmaca ve veteriner hekim Melik Aksoy düşük maliyetlerle hayvan beslenerek, kazançlarının daha fazla olabileceği yönünde temel besleme konularını anlattı.

Kolon kanseri farkındalık ayı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce kolon kanseri bilgilendirme standı açıldı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlar kolon kanseri hakkında bilgilendirilerek, gaitada gizli kan kiti dağıtıldı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, mart ayının kolon kanseri farkındalık ayı olduğunu bildirdi.

Kolon kanserinin dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını ifade eden Cerit, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Kanserde erken teşhisin önemini bildiren Cerit, tüm sağlık merkezlerinde kanser tarama testlerinin ücretsiz yapıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]