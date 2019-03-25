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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince okullarda biyolojik çeşitlilik eğitimleri veriyor.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince okullarda biyolojik çeşitlilik eğitimleri veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Tüm öğrencilere bu eğitimleri vermeyi hedeflediklerini ifade eden Deniz, biyolojik çeşitliliğin artması için bilinçli bireylerin yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere sunum eşliğinde bilgiler verildi

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluşunun yıl dönümü

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla fidan dikim etkiliği düzenlendi.

Dereköy yolu üzerindeki ağaçlandırma alanına askeri personel tarafından 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ile çok sayıda jandarma personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Murat Deniz, Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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