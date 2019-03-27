Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

44 dakika önce

Pehlivanköy ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Pehlivanköy ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, başkanlığında Doğanca köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntıları dinlendi.

Beypınar, burada yaptığı konuşmada, halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Beypınar, vatandaşların her sıkıntısına çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Toplantıya, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kaymakam Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.

Gerenli, ziyarette, belediye ve seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Lüleburgaz'ın refah seviyesini arttırmak için tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Gerenli, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha da gelişmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gerenli'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Seçim güvenliği toplantısı

Vize'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Soner Zeybek başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, seçim günü alınacak tedbirler ve adaylardan beklentiler görüşüldü.

Zeybek, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin huzur ve sükunet içerisinde geçmesini dileyen Zeybek, bu konuda tüm adaylara büyük görevler düştüğünü belirtti.

Toplantıya, kurum müdürleri, belediye başkan adayları, muhtar adayları, siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Erdoğan BEYPINAR, Pehlivanköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Türkücü İsmail Türüt'ten Beykoz Adayı Murat Aydın'a Övgü Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]