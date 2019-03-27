Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Pehlivanköy ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.

Pehlivanköy ilçesinde, halk toplantısı düzenlendi.



Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, başkanlığında Doğanca köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntıları dinlendi.



Beypınar, burada yaptığı konuşmada, halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.



Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Beypınar, vatandaşların her sıkıntısına çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını anlattı.



Toplantıya, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Kaya'ya ziyaret



Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kaymakam Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.



Gerenli, ziyarette, belediye ve seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Lüleburgaz'ın refah seviyesini arttırmak için tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Gerenli, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha da gelişmesi için mücadele edeceklerini belirtti.



Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gerenli'ye çalışmalarında başarılar diledi.



Seçim güvenliği toplantısı



Vize'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı.



Vize Kaymakamı Soner Zeybek başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, seçim günü alınacak tedbirler ve adaylardan beklentiler görüşüldü.



Zeybek, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Seçimin huzur ve sükunet içerisinde geçmesini dileyen Zeybek, bu konuda tüm adaylara büyük görevler düştüğünü belirtti.



Toplantıya, kurum müdürleri, belediye başkan adayları, muhtar adayları, siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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