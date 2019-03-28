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Kırklareli'nden Kısa Kısa

23 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir kahvehanede Trabzonlu vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarının çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Bilgin, hemşehrileri ile biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vatandaşların her sıkıntısıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Bilgin, bu tür buluşmaların devam edeceğini kaydetti.

Genç Çiftçi Projesi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesinde 9 üreticiye, 45 büyük baş hayvanın dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Özel, bu tür projelerin önemine değinerek, proje çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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