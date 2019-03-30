Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Hami Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Hami Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Hami Projesi" kapsamında Şaban Öğünç Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri arasında futbol ve masa tenisi yarışmaları düzenlendi.



Yarışmaların ardından müsabakalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Kaymakam Kaya'ya ziyaret



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerini makamında kabul etti.



Ziyarette öğrenciler okullarında yaptıkları çalışmalar hakkında Kaya'ya bilgiler vererek, yetiştirdikleri domateslerden hediye etti.



Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm engellilerin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutladı.



Okulda eğitim öğretim gören öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını belirten Kaya, zihinsel engelli öğrencilere önem verdiklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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