Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Doğukan Önal'ı makamında kabul etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Doğukan Önal'ı makamında kabul etti.



Önal, ziyarette yeni kurdukları dernek hakkında bilgi verdi, bazı güç odaklarının darbe girişimleri, kalkışmalar ve hükumeti itibarsızlaştırma girişimlerine karşı gençleri en iyi şekilde bilinçlendireceklerini ifade etti.



Vatan sevgisi noktasında topluma mal olmuş kişiler ile çalışacaklarını aktaran Önal, ilçenin tüm gençlerinin sesi olmak istediklerini kaydetti.



Mezarlık otobüs seferlerinde düzenleme



Lüleburgaz Belediyesince mezarlık otobüs seferleri saatlerinde düzenleme yapıldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Lüleburgaz Belediye Başkanı seçilen Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kabir ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşların salı ve cuma günleri ücretsiz taşındığını belirtti.



Otobüslerin tören alanından hareket ettiğini aktaran Gerenli, araçların saat 11.00'da hareket ederek 12.00'da mezarlıktan döndüğünü kaydetti.



Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, vatandaş odaklı hizmetlerine devam edeceklerini bildirdi.

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