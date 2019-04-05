Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı.





Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Şeker Depoları Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.





Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşunca binden fazla projenin hayata geçirileceğini söyledi.



Kurumların kendi aralarında koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşa daha hızlı hizmet sunulması gerektiğini ifade eden Bilgin, toplantıya katılan kurum yetkililerine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Sıfır Atık Projesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Kırklareli Valiliğince yaptırılan bez torbalarının dağıtımına başlandı.



Kırklareli Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Şeker Depoları Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.



Düzenlenen programda Vali Osman Bilgin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlara bez torba dağıttı.



Bilgin, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin devam ettiğini söyledi.



Bez çantaların geri dönüştürülebileceğini ifade eden Bilgin, proje ile çevrenin korunacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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