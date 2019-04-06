Kırklareli'nden Kısa Kısa

Ensar Vakfı Lüleburgaz
şubesinde "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliği yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında açılan Bab-ı Sohbet Kitap Kahve'de gerçekleştirilen etkinlikte, tarih öğretmeni Koray Şerbetçi Lüleburgazlı okurlarla buluştu.
Proje koordinatörü Sümeyye Erdem, burada yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal ve kültürel donanımına katkı sağlamak istediklerini anlattı.
Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Erdem, okuma ve kütüphane kültürünün yaygınlaşması sağlamak amacında olduklarını belirtti.
Etkinlikler ile gençlerin bir araya geldiklerinde yeni fikirler üzerine istişare etmelerini de sağladıklarını dile getiren Erdem, güçlü ilişkiler kurmalarını, zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
Kütüphaneye kitap bağışı
Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki kütüphaneye kitap bağışı yapıldı.
Lüleburgazlı yerel şair Recai Küllü, Belediye Başkanı Murat Gerenli
'yi ziyaret etti.
Küllü, ziyarette, kütüphane envanterine konulmak üzere 'Kim Bu Adam?' adlı şiir kitabını bağışladı.
Gerenli, konuşmasında, kütüphaneye ilk bağışlanan kitap olduğunu söyledi.
Kütüphaneden herkesin yararlanmasını isteyen Gerenli, kütüphanenin bağışlarla nitelik ve necelik açısından daha da zenginleşeceğine inandığını belirtti.
Gerenli, kitap bağışından dolayı Küllü'ye teşekkür etti.
Yangın
Lüleburgaz'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Güzelce sokakta bir apartmanın arka bahçesindeki atıkların yandığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekipleri, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.