Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
'da Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca
, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, 65. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tevfik Erkan Olgay ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli
'yi ziyaret etti.
Koca, ziyaretlerde çalışmaları hakkında bilgi vererek, yıldönümü kapsamında yapılacak etkinlik faaliyetlerini anlattı.
Belediyeden dolandırıcılık uyarısı
Lüleburgaz Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık konularına karşı uyardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde belediye başkanı, yardımcıları ve birim müdürlerinin adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı bildirildi.
Herhangi bir nedenle para, yardım ve benzeri taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesinin belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:
"Belediyemizdeki hiçbir yöneticinin hiçbir çalışanın telefon, sosyal medya ya da başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmaları mümkün değildir. Lüleburgaz Belediyesi ve tüm çalışanları adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü yardım, destek ve taleplerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalıdır."