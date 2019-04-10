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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

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Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit programına İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan mevlitte, şehitler ve görevi başındaki polisler için dua edildi.

Programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Belediye meclisi üyeleri çelenk koydu

Lüleburgaz Belediye Meclisi üyeleri ilk toplantısı öncesi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunum törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Erol Özgür ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Törenin ardından yürüyerek Sokollu Külliyesi'ndeki meclis salonuna geçen üyelere burada araştırmacı - tarih öğretmeni Ali Arslan tarafından Lüleburgaz Belediyesi'nin kuruluşundan günümüze tarihini anlattı.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:39 Kaynak: AA
Polis, Lüleburgaz, Güncel
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