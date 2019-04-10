Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri sürüyor.

Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri sürüyor.



Babaeski Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, bankacılık ve sigortacılık meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.



Etkinliğe, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Gülsen Demirkol Geroğlu ve Kemal Taysı, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Beste Burcu Kasap ile öğrenciler katıldı.



Babaeski Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan ve özel sigorta firmalarında çalışan, kişisel risk yönetim uzmanı Gizem Özer, operasyon müdürü Talip Çiftçi ve yönetici Aysel Günay kariyer yolculukları ve meslekleri hakkında bilgi verdi.



Etkinlikte konuşmaların ardından Özer, Çiftçi ve Günay'a teşekkür belgeleri verildi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Babaeski'de öğrencilere fidan dağıtıldı.



Babaeski Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikte, Plevne İlkokulu'nu ziyaret eden polis memurları, öğrencilere fidan hediye etti.



Polis memurları ziyarette meslekleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.



Etkinlik, öğrencilerin okul bahçesinde fidan dikimiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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