Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

3 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde Dünya Süt Günü etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde Dünya Süt Günü etkinliklerle kutlandı.
Lüleburgaz Belediyesi Kültür Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Aytül Çiloğlu, Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan ile öğrenciler katıldı.
Demircan, yaptığı konuşmada, kişi başı süt tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerinde 89-107 kilogram arasında değiştiğini söyledi.
Özellikle çocukların süt içme alışkanlığının arttırılması gerektiğini ifade eden Demircan, sütün insan sağlığına bir çok faydasının olduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin hazırladığı süt temalı şiir, kompozisyonlar okunup, müzik gösterileri sunuldu.
Etkinliğe katılanlara süt, yoğurt, ayran ve dondurma ikram edildi.

Esnaflardan iftar programı
Lüleburgaz ilçesinde bulunan Sönmez Işık Pasajı esnafı tarafından iftar yemeği verildi.
Turgutbey Caddesi'ndeki pasajın girişinde düzenlenen iftara pasajdaki 17 esnaf, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Pasaj esnaflarından Cengiz Gürkan, 6 senedir pasaj esnafı olarak iftar yemeği düzenlediklerini belirtti.
Esnaflar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanında pekiştiğini ifade eden Gürkan, "Her esnaf elinden geldiğince destek veriyor. Hem esnaflar hem de iftar vakti oradan geçmekte olan vatandaşlar oturup orucunu açabiliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:24 Kaynak: AA
Dünya Süt Günü, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]