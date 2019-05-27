Kırklareli'nden kısa kısa

Süt desteklemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, süt desteklemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Vali Bilgin
, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 4 bin 566 yetiştiriciye 11 milyon 305 bin 492,16 lira süt destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.
Desteklemelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin Ziraat Bankası
hesaplarına aktarıldığını ifade eden Bilgin, "Süt desteklemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Desteklemeler ile üreticilerimizin ekonomisi rahatlatmakta. Üretime ve üreticiye önem veriyoruz." diye kaydetti.
Kedi ve köpek aşılama çalışması
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kedi ve köpekleri aşılama çalışması başlatıldı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi kapsamında kedi ve köpeklerin aşılanması çalışmalarına başladıklarını belirtti. Demirköy
ilçesinde yürüttüklerini çalışmada 31 kedi ve 315 köpeğe kuduz aşısı yapıldığını aktaran Özel, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Özel, hayvanlarını aşılatmak isteyen vatandaşların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiğini kaydetti.
Kaldırım düzenleme ve yol çalışması Pınarhisar
Belediyesi'nce kaldırım düzenleme ve yol çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı İhsan Talay
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede trafik akışını rahatlatmak amacıyla kaldırım düzenleme ve yol çalışması yaptıklarını söyledi.
İlçede ana caddelerin genişletildiğini ifade eden Talay, vatandaşların mağduriyetinin kısa sürede giderildiğini kaydetti.
Çalışmalar sonucunda ana caddelerden dört aracın aynı anda geçiş yapabileceği genişliğe ulaştığını aktaran Talay, şöyle devam etti:
"Kaldırımlarda oluşturduğumuz park cepler ile vatandaşlarımızın araçlarını park edebilecekleri alanlar oluşturduk. Esnaflarımızın gerek mal indirme bindirme, gerekse alışveriş için duran müşterilere park alanı sağladık. Çalışmalarımız sonucunda ana cadde trafiği büyük ölçüde rahatlatıldı. Çevre yolumuz tamamlanana kadar ki geçecek süreçte vatandaşlarımız ve ana caddedeki özellikle ağır vasıtalardan kaynaklı problem asgari düzeye indirildi."