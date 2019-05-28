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Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde dört görme engelli öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

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Lüleburgaz ilçesinde dört görme engelli öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.
Lüleburgaz Rotary Kulübü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engelli öğrencilerin teknolojiden daha fazla yararlanması için ihtiyaç duydukları tablet bilgisayar düzenlenen törenle öğrencilere verildi.
Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakam Mustafa Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Rotary Dönem Başkanı İlhan Taşkın katıldı.
Kaya, törende yaptığı konuşmada, tablet bilgisayarların engelli öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.
Engellilerin teknolojinin her imkanından faydalanması gerektiğini ifade eden Kaya, çeşitli programlar ile tablet bilgisayarların rehber olarak da kullanılabildiğini kaydetti.
Kaya, "Öğrencilerimiz, teknolojinin imkanlarından daha iyi yararlanacak ve çeşitli programlar sayesinde bu tabletleri bir rehber olarak kullanabilecekler. Rotary Kulübü'ne teşekkür ediyorum." dedi.
Taşkın da, görme engelli öğrencilerin teknolojiden daha fazla yararlanması adına en çok ihtiyaç duydukları malzemenin tablet bilgisayar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Öğrencilere hafıza kapasitesi yüksek, kolay taşınabilir tablet bilgisayarlar hediye ettiklerini ifade eden Taşkın, tablet bilgisayarlar ile gerek eğitim alanında gerekse kişisel ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebileceklerini belirtti.
Konuşmaların ardından engelli öğrencilere tablet bilgisayarı teslim edildi.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde üç köy, beş mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Lüleburgaz ilçesinin Barış, Atatürk, Güneş ve Gündoğdu mahallesi ile Yenibedir köyü, Vize ilçesinin Müsellim köyü, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Paşa Mahallesi'ne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Barış, Atatürk, Güneş ve Gündoğdu mahallelerinde 13.00-17.00, Yenibedir köyünde 09.00-12.00, Müsellim köyünde 09.00-17.00, Yenice köyünde 09.00-18.00 ve Büyükmandıra beldesinin Paşa mahallesinde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:25 Kaynak: AA
Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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