Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tarımsal desteklemelerin Ramazan Bayramı öncesinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tarımsal desteklemelerin Ramazan Bayramı öncesinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal desteklemeler kapsamında üreticilere 64 milyon 381 bin 368,56 lira ödeme yapılacağını belirtti.

Desteklemelerin bayram öncesinde üreticilere ödenmesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Üreticilerimizin bu ücretleri Ramazan Bayramı öncesi hepsinin hesaplarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aktarılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun diler, tüm hemşehrilerimize iyi bayramlar dilerim."

Hokey sahası çalışmaları devam ediyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hokey sahası inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Bademlik Mahallesi'ndeki sahanın yapımının devam ettiğini belirtti.

Sahanın 2 milyon 444 bin lira bütçe ile yapıldığını aktaran Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sentetik çim yüzeyli hokey sahasının, ülkemize, ilimize, hayırlı olması temennisinde bulunarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milletvekili Selahattin Minsolmaz'a, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Yardımcısı Bayram Yüksel'e, emeği ve katkısı olanlara şükranlarımı sunarım."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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