Kırklareli'nden kısa kısa

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Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Oda Başkanı İlhami Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından motorlu ara taşıtı alım satımı yapan üyelere sınav imkanının getirildiğini söyledi.

Mesleki yeterlilik belgelendirme yazılı ve uygulama sınavlarının gerçekleştirildiğini aktaran Cebelli, adayların oda binasında yazılı, oto galericiler sitesinde ise uygulamalı sınava tabi tutulduğunu ifade etti.

Cebelli, sınav ve belgelendirme işlemlerinin hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

İmece usulü iftar

Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabey köyünde iftar verildi.

Köyün düğün salonunda köyün gençleri tarafından imece usulü gerçekleştirilen programda, 500 kişi iftar sofrasında bir araya geldi.

Yılmaz Öden, gençler adına yaptığı konuşmada, iftar programlarının ikincisini düzenlediklerini belirtti.

İftara katılan tüm köy halkına teşekkür eden Öden, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna söyledi.

İftar yemeklerini geleneksel hale getirip uzun yıllar sürdürmek istediklerini aktaran Öden, bu geleneği sonraki nesillere de aktarıp köydeki birlik ve beraberliğin devamını sağlamak istediklerini kaydetti.

Futbol turnuvası yapılacak

Lüleburgaz'da "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası İsa Gabralı Kupası" turnuvası yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürü Samet Servet, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın belediye ile Lüleburgaz Veteran Spor Kulübü Derneği işbirliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Turnuva için başvuruların başladığını ifade eden Servet, turnuvanın 24 Haziran'da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların 14 Haziran tarihine kadar belediyeye müracaat edebileceğini aktaran Servet, turnuvaya ilk müracaat eden 32 takımın turnuvaya katılabileceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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