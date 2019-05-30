Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
'da 'umutla yaşamak' karma resim sergisi açıldı.
Ressam Feride Günay tarafından hazırlanan sergi, belediye fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa Belediye Başkanı Murat Gerenli
, Kaynarca
Belediye Başkanı Serdar Türker
, Belediye Başkanı Yardımcısı Erol Özgür ile Günay'ın kızı Melek Özge Günay ve davetliler katıldı.
Törende Gerenli'ye üzerinde Atatürk
silueti bulunan seramik tabak hediye eden Günay, sergi açılışına katılan herkese teşekkür etti.
Sergide 100'den fazla eserin bulunduğunu bildiren Günay, çalışmaların 3 yıl içerisinde yapıldığını belirtti.
Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret
Lüleburgaz'da 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapan ekip, Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.
Ziyarette Gerenli, belediye, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Genç Katılım Spor Kulübü Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen gösterisinde zeybek oynayan 1919 kişiye teşekkür belgelerini verdi.
Gerenli, yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Çok büyük bir organizasyon olduğunu ifade eden Gerenli, etkinlikte yer alan herkese teşekkür etti.