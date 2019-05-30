Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

2 gün önce

Lüleburgaz'da 'umutla yaşamak' karma resim sergisi açıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Lüleburgaz'da 'umutla yaşamak' karma resim sergisi açıldı.
Ressam Feride Günay tarafından hazırlanan sergi, belediye fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Belediye Başkanı Yardımcısı Erol Özgür ile Günay'ın kızı Melek Özge Günay ve davetliler katıldı.
Törende Gerenli'ye üzerinde Atatürk silueti bulunan seramik tabak hediye eden Günay, sergi açılışına katılan herkese teşekkür etti.
Sergide 100'den fazla eserin bulunduğunu bildiren Günay, çalışmaların 3 yıl içerisinde yapıldığını belirtti.
Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret
Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapan ekip, Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.
Ziyarette Gerenli, belediye, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Genç Katılım Spor Kulübü Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen gösterisinde zeybek oynayan 1919 kişiye teşekkür belgelerini verdi.
Gerenli, yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Çok büyük bir organizasyon olduğunu ifade eden Gerenli, etkinlikte yer alan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Kaynarca, Murat Gerenli, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar Barışma teklifi reddedilen adam, kendini, dini nikahlı eşini ve yakınlarını ateşe verdi Engelli milli sporcuya büyük ayıp! Plajdan kovdular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]