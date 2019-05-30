Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, atık su arıtma tesisine incelemelerde bulundu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, atık su arıtma tesisine incelemelerde bulundu.

Tesisi gezen Talay, çevre mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talay, burada yaptığı konuşmada atık su arıtma tesisi işletmesinin yüklenici firmadan belediye himayesine alındığını söyledi.

Tesisin belediye işletmesine alınmasının ardından işletme maliyetinde düşüş olduğunu ifade eden Talay, 80 bin liradan yaklaşık 35 bin liraya gerilediğini belirtti.

Ar-Ge, fizibilite ve maliyet çalışmalarının devam ettiğini aktaran Talay, muafiyet başvurularının da yapılarak elektrik giderinde de yüzde 50 tasarruf sağlandığını kaydetti.

Talay, maliyetlerin düşürülmesiyle yıllık tasarrufun yaklaşık 500 bin lira olmasını beklediklerini aktardı.

Kabirler için çiçek dağıtılacak

Lüleburgaz Belediyesince kabirlere ekilmek üzere çiçek dağıtılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bayramlarda vatandaşların yoğun bir şekilde kabir ziyaretlerinde bulunduğunu bildirdi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince eski ve yeni mezarlık alanında vatandaşların yakınlarının kabirlerine ekmeleri için çiçek dağıtımı gerçekleştirileceğini aktaran Gerenli, dağıtımın arefe günü yapılacağını belirtti.

Gerenli, mezarlıkların belediye ekipleri dışında vatandaşlar tarafından da çiçeklendirmesinin sağlanacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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