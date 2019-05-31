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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli U-16 futbol liginin şampiyonu Lüleburgazspor'a kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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Kırklareli U-16 futbol liginin şampiyonu Lüleburgazspor'a kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Ligde 28 puanla şampiyon olan Lüleburgazspor için Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde tören düzenlendi.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kırklareli Şube Başkanı Hasan Başdemir tarafından takıma kupa ve madalyaları verildi.
Tüm sporcuları tek tek tebrik eden Hasan Başdemir, Lüleburgazspor'un, Kırklareli'ni Marmara Şampiyonası'nda temsil edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Şenol Turan, takımın şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Lüleburgazspor'un ilçenin marka değeri olduğunu aktaran Turan, herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti.
Öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
Lüleburgaz'da ortaokul öğrencileri, belediyenin geçici hayvan barınağını ziyaret etti.
8 Kasım Ortaokulunda öğrenim gören yaklaşık 80 öğrenci, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla barınağı gezdi.
Barınaktaki hayvanlarla zaman geçiren öğrenciler, Veteriner Hekim Alper Güder'den barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: AA
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