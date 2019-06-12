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Kırklareli'nden kısa kısa

4 saat önce

Demirköy Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.

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Demirköy Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, mezun olan 18 öğrenci mezuniyet belgesini alarak kep attı.
Okul Müdürü İbrahim Erkan Demir, törende yaptığı konuşmasında, mezun olan öğrencilere üniversite yaşamlarında başarılar diledi.
Hüznün ve mutluluğun aynı anda yaşandığını dile getiren Demir, öğrencileri tebrik etti.
Törende, okul birincisi Soner Doğan, ikinci Bahadır Kocaoğlu ve üçüncü Güler Yılmaz'a plaket verildi.
Törene, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak da katıldı.
Volçan Köprüsü restore edildi
Demirköy ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen Volçan Köprüsü restore edilecek.
Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üç kemerli Volçan Köprüsü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alındığı belirtildi.
2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alınan tarihi köprünün restorasyon projelerinin hazırlandığı ifade edilen açıklamada köprünün en kısa sürede eski görünümüne kavuşacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Kırklareli, Demirköy, Güncel
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