Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Başkanı Eyyüp Sabri Erdem, platform adına yaptığı yazılı açıklamada, hukuksuz bir şekilde darbe ile indirilen Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle tüm İslam aleminin büyük acı ve üzüntüye boğulduğunu bildirdi.



Mursi'nin, 5 yıldır "zalim ve katil" Sisi tarafından zindanda tutulduğunu aktaran Erdem, Mursi'nin 17 Haziran'da sözde mahkemede yargılanırken şahadet şerbetini içtiğini kaydetti.



Mursi'nin, Sisi yönetimi tarafından şehit edildiğini belirten Erdem, "Hukuksuz bir şekilde darbe ile indirilen Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan zulmü, ardından şehit edilmesini ve kardeş Mısır halkına yapılan zulmü kınıyor ve lanetliyoruz. İnanıyoruz ki zulm ile abad olanın, sonu berbad olur. Muhammed Mursi, fani alemden baki aleme yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, derecesi yüksek olsun. Bu vesile ile Mısır'da idam edilerek ve farklı şekillerde katledilerek şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yaptıkları cihada muvaffakiyetler duaları ediyoruz."



-2. Amatör Lig

Kırklareli 2. Amatör Lig'de Ovacık Gençlikspor şampiyon oldu.

Ligin A Grubu'nda Osmancıkspor'u 5-2 mağlup ederek şampiyon olan Ovacık Gençlikspor'a düzenlenen törende kupaları verildi.

İstasyon sahasında gerçekleştirilen törende, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Kırklareli Şube Başkanı Hasan Başdemir, şampiyon olan takımı tebrik etti.

Takımların sezon boyunca canla başla mücadele ettiğini ifade eden Başdemir, diğer takımlara da yeni sezonda başarılar diledi.

Başdemir, konuşmanın ardından futbolculara, kupayı verdi.

Çocuklara sanat eğitimi



Lüleburgaz Belediyesi'nce çocuklara sanat eğitimi veriliyor.

Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı Sanatla Birleşen Kültürler Projesi kapsamında seramik, müzik ve resim kursları açıldı.

5-15 yaş arasındaki çocuklar Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenen ilk grup eğitimlerinde 25 çocuk kursiyer bulunuyor.

Proje kapsamında Letonya'nın Rezekne kentinde de 180 çocuk seramik, müzik ve resim eğitimleri görecekler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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