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Kırklareli'nden kısa kısa

20 dakika önce

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Sivriler köyünü ziyaret etti.

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Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Sivriler köyünü ziyaret etti.
Ekinci, Sivriler Köyü Muhtarı Dursun Saykın'dan köydeki yatırımlar hakkında bilgiler aldı.
Köyde incelemelerde bulundan Ekinci, köylülerin isten ve sıkıntılarını da dinledi.
Ekinci, Demirköy'ün eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.
İlçenin köyleriyle birlikte turizme büyük katkı sağladığını ifade eden Ekinci, turizme yönelik çalışmaların daha da güçlendirileceğini aktardı.
Dezenfekte çalışmaları
Lüleburgaz Belediyesince çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçlı sular ile dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
İlçedeki periyodik zamanlarda çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini ifade eden Gerenli, bu sayede kötü kokuların engellenerek, çevre sağlığının da korunduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Sivriler, Demirköy, Ekinci, Güncel
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