Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanlığı'na Binnur Dinç seçildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanlığı'na Binnur Dinç seçildi.

Lüleburgaz Kent Konseyinin olağan genel kurul toplantısı Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir ve gider raporları ile faaliyet raporları okunarak üyelerce onaylanmasının ardından gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Bülent Önder ve Binnur Dinç yarıştı.

Yapılan seçimde sayımın ardından 64 oy alan Dinç Lüleburgaz Kent Konseyi başkanlığına seçilirken, Önder ise 46 oy aldı.

-Kırklarelispor futbolcu seçmeleri yapıldı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor tarafından Lüleburgaz ilçesinde oyuncu seçmeleri yapıldı.



Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelere, Trakya'daki il ve ilçelerin yanı sıra İstanbul, Gaziantep ve Konya'dan da sporcular katıldı.

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, seçmelere 85 adayın katıldığı söyledi.

Liglere amatör bazlı oyuncu kazandırıp üst liglerde oynatabilmeyi ve Türk futboluna iyi oyuncular kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Erdem, tüm futbolcuların seçmelerde gerçekleştirilen maçta yeteneklerini gösterdiğini belirtti.

Seçmeler bölge takımları için de bir şans olduğunu anlatan Erdem, "Seçmelerde kaç kişi seçeceğimizin sayısı belli değil, belki kimseyi seçmeyeceğiz ancak biz ligin donanımına sahip oyuncu belirlemeye çalışıyoruz. Eğer öyle bir futbolcu bulursak alırız." diye konuştu.

Adaylar daha sonra maç yaparak Kırklarelispor as takımın seçilebilmek için ter döktü.

-Akıllı ilaç kullanımı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yürütülen akılcı ilaç kullanımı uygulaması bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.



Babaeski Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, çeşitli nedenlerle hastaneye müracaat eden hasta ve yakınlarına akılcı ilaç kullanımı uygulaması hakkında bilgiler verildi.



Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, akılcı ilaç kullanımının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.



Çeşitli etkinlikler ile doğru ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirten Cerit, vatandaşların ilaç almadan önce doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi.



Hiçbir hastanın dost tavsiyesiyle hareket etmemesi gerektiğini aktaran Cerit, doktorlar tarafından verilen ilaçların tavsiye edilen sürede ve dozda kullanması önerisinde bulundu.



-Elektrik kesintisi



Kırklareli'nde bir köy ve sekiz mahallede elektrik kesintisine gidilecek.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım ile pano değişim çalışmaları nedeniyle, kent merkezinin Cumhuriyet, Babaeski ilçesinin Hacı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fevzi Çakmak, Gazi Kemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinin Gündoğdu mahalleleri ile Düğüncübaşı köyüne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.



Söz konusu kesintiler, Hacı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fevzi Çakmak, Gazi Kemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerinde 09.00-18.00, Cumhuriyet mahallesinde 09.00-17.00, Düğüncübaşı köyü ile Gündoğdu mahallesinde ise 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.



Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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