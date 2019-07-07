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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde 6 köy ile 5 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

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Kırklareli'nde 6 köy ile 5 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Pınarhisar ilçesinin Evciler, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmampazarı, Hıdırca ve Akarca köyleri ile kent merkezinin Karahıdır ve Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Şamdani, Hürriyet, Paşa ve Hatip mahallelerine yarın elektrik verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Evciler köyünde 19.00-17.00, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmampazarı, Hıdırca ve Akarca köylerinde 09.00-18.00, Karahıdır Mahallesinde 09.00-12.00, Samdanı, Hürriyet, Paşa ve Hatip mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.
-Eren Bülbül'ün adı parkta yaşatılacak
Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün adı Lüleburgaz ilçesinde bir parkta yaşatılacak.
AK Parti Lüleburgaz Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Sedat Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Eren Bülbül'ün adının ilçedeki çocuk sokağına verilmesi için meclise öneri sunduğunu söyledi.
Çocuk sokağının UNESCO tarafından yapıldığını anımsatan Demir, meclis tarafından sokak ismi değil, park ismi olarak verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Meclis tarafından alınan kararın çok önemli olduğunu ifade eden Demir, Bülbül'ün vatan için genç yaşta canını feda ettiğini kaydetti.
Lüleburgaz'ın da 'İyi ki varsın Eren' diyebildiğini aktaran Demir, kararın alınmasında oy kullanan meclis üyelerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Kırklareli, Karahıdır, Hürriyet, Güncel
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