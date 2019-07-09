Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989 yılında zorunlu göçe maruz kalan Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in Büyükkarıştaran'da buluşacağı bildirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989 yılında zorunlu göçe maruz kalan Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in Büyükkarıştaran'da buluşacağı bildirildi.

Edirne Balkan Türkleri Federesyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu göçü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki Bulgaristan Türkleri'ni buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Etkinliğin 20 Temmuz pazar günü düzenleneceğini ifade eden Pekkan, etkinliklerde halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunarak, resim sergi ve panel düzenleneceğini aktardı.
Meyve bahçeleri ziyaret edildi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, meyve bahçelerini ziyaret etti.
Özel, Pehlivanköy ilçesindeki meyve bahçelerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Meyveciliğin Kırklareli ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Özel, "Her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:27 Kaynak: AA
Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]