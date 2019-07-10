Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

44 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Lütfullah Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Lüleburgaz ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Prof. Dr. Nejdet Tekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirten Bilgin, vatandaşların her sıkıntısına çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını anlattı.
Toplantıya, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Vali Bilgin incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki 8 derslikli anaokulu ile 16 derslikli ilkokul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Bilgin, okul inşaatlarındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.
"takip etmediğin iş senin işin değildir" diyen Bilgin, okul inşaatlarının en kısa sürede biteceğini ve eğitim-öğretim yılına hazır hale getirileceğini ifade etti.
"Üretici verimlerden memnun"
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Hububat Teknolojileri Laboratuvarı'nda işlemlerini sürdüren üreticileri ziyaret ederek sohbet etti.
Altıntel, ardından yaptığı açıklamada, tüm üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
Bu yıl buğdayda verim ve kalitesinin iyi olduğunu ifade eden Altıntel, "Üretici verimlerden memnun. Borsamızın üreticiye ve üyelerimize sağladığı güven, bölge çiftçimizi ürününü borsamıza getirerek bu güvenli ortamda satmaya teşvik etmektedir.
Şehrimiz ekonomisine katkı anlamında değerlendirildiğinde de işlem hacmi bakımından önemli bir görevi yerine getiriyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu? Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 09:49:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]