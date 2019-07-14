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Kırklareli'nden kısa kısa

5 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Armağan köyünde Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile oluşturulan çilek tarlalarını gezdi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Armağan köyünde Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile oluşturulan çilek tarlalarını gezdi.
Vali Bilgin, çilek tarlalarını gezerek köy muhtarı Recep Dal ile diğer yetkililerden bilgi aldı.
Çileklerin çok lezzetli olduğunu ifade eden Bilgin, çilek üretimi ile köy ekonomininde güçlendiğini söyledi.
Çilek tarlalarının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, çielk üretimi ile köyden kente göçünde önüne geçileceğine inandığını aktardı.
Emirspor'da transfer çalışmaları
Kırklareli 1. Amatör Ligi A Grubu ekiplerinden Emirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Emirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Celaliyespor'dan Tunçberk Kızılcan'ın transfer edildiği bildirildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımıza transfer olan Tunçberk Kızılcan, bu sezon 99 numaralı formayı giyecek. Kendisi ve takımımıza hayırlı olsun. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 kaleci, 1 sol açık, 1 de sağ bek transferi gerçekleştirildi" denildi.
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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