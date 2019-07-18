Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları dolayısıyla minibüs güzergahları değiştirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları dolayısıyla minibüs güzergahları değiştirildi.
Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ersöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 hattın güzergahının değiştiğini söyledi.
Çalışmaların zaman zaman ulaşımda aksaklığa meydan verdiğini aktaran Ersöz, vatandaşların mağdur olmaması için yeni güzergah düzenlemelerinin yapıldığını belirtti.
Yeni güzergah bilgilerinin vatandaşlar ile paylaşıldığını ifade eden Ersöz, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahların yeniden değerlendirileceğini kaydetti.
11 yılda 102 bin kan bağışı
Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, 11 yılda 102 bin 873 ünite kan bağışı aldıklarını bildirdi.
Gamsız, şube binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarına çok önem verdiklerini söyledi.
Her fırsatta kampanyalar gerçekleştirerek kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Gamsız, düzenlenen her kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Yılda ortalama 10 bin ünite kan bağışı aldıklarını aktaran Gamsız, 2007-2019 yılları arasında yapılan 102 bin 873 ünite kan bağışının 308 bin 619 ihtiyaç sahibinin tedavisinde kullanıldığını kaydetti.
Erkeklerin yılda 4, kadınların ise 3 kez kan bağışında bulunabildiğini anımsatan Gamsız, herkesi kampanyalara destek olmaya davet etti.
Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]