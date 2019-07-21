Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor.

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Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
İlçede çeşitli nedenlerle bozulmuş yolların yeniden asfalt kaplandığını ifade eden Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gürsel Caddesi'nde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Talay, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Ormancılık faaliyetleri değerlendirildi
Kırklareli'nde ormancılık faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Trakya işletme müdürlükleri birinci dönem ormancılık faaliyetleri değerlendirme toplantısına İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Bölge Müdür Yardımcıları Yasin Yaprak, İlyas Özdemir, Kırklareli İşletme Müdürü Önder Terzi, Edirne İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Tekirdağ İşletme Müdürü Ali Şen, Demirköy İşletme Müdürü Nihat Yıldız ve Vize İşletme Müdürü Semih Sağdan katıldı.
Toplantıda, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen faaliyetler görüşüldü.
Orman Bölge Müdürü Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya'nın ormancılık faaliyetleri açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.
Orman alanının çok geniş ve çeşitli olduğunu ifade eden Ateş, Trakya ormancılığını ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarda daha iyi yerlere getirebilmek için hedefler belirlediklerini kaydetti.
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Pınarhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:45 Kaynak: AA
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