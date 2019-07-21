Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar
'da yol yapım çalışması sürüyor.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
İlçede çeşitli nedenlerle bozulmuş yolların yeniden asfalt kaplandığını ifade eden Talay, Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin Gürsel Caddesi'nde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Talay, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Ormancılık faaliyetleri değerlendirildi Kırklareli
'nde ormancılık faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı. İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü Trakya işletme müdürlükleri birinci dönem ormancılık faaliyetleri değerlendirme toplantısına İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş
, Bölge Müdür Yardımcıları Yasin Yaprak, İlyas Özdemir
, Kırklareli İşletme Müdürü Önder Terzi, Edirne
İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Tekirdağ
İşletme Müdürü Ali Şen
, Demirköy
İşletme Müdürü Nihat Yıldız
ve Vize
İşletme Müdürü Semih Sağdan katıldı.
Toplantıda, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen faaliyetler görüşüldü.
Orman Bölge Müdürü Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya'nın ormancılık faaliyetleri açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.
Orman alanının çok geniş ve çeşitli olduğunu ifade eden Ateş, Trakya ormancılığını ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarda daha iyi yerlere getirebilmek için hedefler belirlediklerini kaydetti.