Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, TFF Spor
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Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
yönetimini makamında kabul etti.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, ziyarette, kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kırklarelispor'un uzun yıllardır 2. ligde mücadele ettiğini ifade eden Can, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.
Takımın imkansızlıklara rağmen büyük başarılar elde ettiğini aktaran Can, kulübe olan katkılarından dolayı Vali Bilgin'e teşekkür etti.
Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp yöneticileri ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.
-Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Kırklareli'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 107 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma
Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 107 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son üç haftada aynı bölgede denize giren 547 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
-Elektrik kesintisi Babaeski
ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyüne yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.