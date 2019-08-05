Kırklareli'nden kısa kısa

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Demirköy'de orman tensil sahalarında inceleme yapıldı.

Demirköy'de orman tensil sahalarında inceleme yapıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak ile beraberindeki heyet Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü orman tensil sahalarını gezdi.

Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, konuşmasında, tensil sahalarına önem verdiklerini söyledi.

Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bölgelerden biri olduğunu ifade eden Yıldız, orman varlığının ve ağaç çeşitliliğinin arttırılması için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıldız, daha sonra Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Yılmaz'a tensil sahaları hakkında bilgiler verdi.

-Emeklilere veda gecesi

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan personele veda gecesi düzenlendi.

Bir restorada gerçekleştirilen etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, işletme şefleri ve personel katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, kurumdan beş personelin emekli olduğunu söyledi.

Orman teşkilatının geniş bir aile olduğunu ifade eden Yıldız, her bir personelin görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Çalışma hayatları boyunca verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eden Yıldız, emeklilik sürecinde sağlık ve sıhhat dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından emekli olanlara plaket ve hediyeler verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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