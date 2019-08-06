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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Vali Bilgin, Tarım Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir ile Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ve meclis üyelerini makamında kabul etti.
Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli'nin turizmden tarıma kadar her alanda gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Bilgin, kentin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirtti.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 6 köyde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kent merkezine bağlı Değirmencik köyü ile Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerine yarın elektrik verilmeyeceği belirtildi.
Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istedi.
-Yol yapım çalışması
Kırklareli İl Özel İdaresince yol yapım çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Ahmetbey- Evrensekiz beldeleri arasındaki yolda çalışmaları yürüttüğü bildirildi.
Çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, kısa süre içinde çalışmaların tamamlanarak yolun tamamen araç trafiğine açılacağını kaydedildi.
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:43 Kaynak: AA
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