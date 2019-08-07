Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
'nde Kurban Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlenecek.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, protokol üyeleriyle 9 Ağustos Cuma günü İl Özel İdaresi Şeker Depoları Cazibe Merkezi'nde bayramlaşma töreni yapılacağını bildirildi.
Bayram dolayısıyla namaz ve vatandaşlar ile bayramlaşma programının Hızırbey Camisi'nde yapılacağı belirtilen açıklamada, koruma ve bakım altındaki çocukların, huzurevinin, şehit ailelerinin ziyaret edileceği aktarıldı.
Açıklamada, daha sonra emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaşma töreni yapılacağı kaydedildi.
-Sıfır Atık Projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde 81 ilde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürülüğü Çocuk Hakları Komitesi üyeleri bilgilendirildi.
Çocuk Komitesi Yetişkin Temsilcisi Erdal Tekin
, bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı konuşmasında, Sıfır Atık Projesi'nin önemli olduğunu söyledi.
Proje ile geri dönüştürülebilen atıkların ayrıştırılarak çevre sağlığının korunabildiğini ifade eden Tekin, proje ile çocuklarda da farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimin düzenlendiğini belirtti.
-Sağlık Müdürü Cerit'in ziyaretleri
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pehlivanköy
ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.
Cerit, ilk olarak Kırklareli Göç Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi Yabancı Uyruklular Polikliniği'ni ziyaret etti.
Ziyarette poliklinik ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Cerit daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
-Başkan Özalp
'ten muhtarlara ziyaret Vize
Belediye Başkanı Ercan Özalp
, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.
Başkan Özalp, ilk olarak Devlet Mahallesi Muhtarı Gülüşah Daldaban'ı muhtarlık binasında ziyaret etti.
Mahalle durumu ve vatandaşlar hakkında Daldaban'dan bilgiler alan Özalp, istek ve sıkıntıları dinledi.
Özalp daha sonra Evren
Mahallesi Muhtarı Mustafa Tezcan, Kale
Mahallesi Muhtarı Adnan Güçaçar ve Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Muammer Kabak'ı ziyaret etti.
Özalp, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin en küçük birimi olduğunu söyledi.
Muhtarlıkların vatandaşlar ile belediye ve kaymakamlık arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Özalp, mahallelerin, vatandaşların durumlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.
Muhtarların önemli görevleri yerine getirdiğini aktaran Özalp, tespit edilen sorunların da kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.