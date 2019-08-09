Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy
ilçesine bağlı Balaban
köyü mezarlığında Kurban Bayramı
dolayısıyla temizlik yapıldı.
Köy Muhtarı Cavit Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin bayram dolayısıyla imece usulü temizlik yaptığını söyledi.
Mezarlıkların bakım, onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yalçındağ, mezarlığın temizliğinde emeği geçen köylülere teşekkür etti.
Yalçındağ, vatandaşların yakınlarının kabirlerini daha temiz bir ortamda ziyaret edebileceğini belirtti.
- Kütüphane yapımı devam ediyor
Demirköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane binasının inşaatı sürüyor.
Kaymakam Cafer Ekinci
, inşaatta incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede eğitim alanındaki en büyük eksiğin kütüphane olduğunu söyledi.
Kütüphanenin eğitim ve öğrenim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ekinci, kütüphanelerin teknolojinin dışında da önemli bir araştırma merkezleri olduğunu belirtti.
İnşaatın üçüncü katının tamamlandığını aktaran Ekinci, kütüphane binasının kısa sürede tamamlanarak ilçeye hizmet vermesi temennisinde bulundu.