Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde mücadele amacıyla yaban domuzu sürek avı düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Kırklareli'nde mücadele amacıyla yaban domuzu sürek avı düzenlendi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dolhan ile Paşayeri köyleri arasında düzenlenen sürek avına yaklaşık 50 avcının katıldığı belirtildi.
Tarım alanlarında zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınarak sürek avları düzenlendiği ifade edilen açıklamada, sürek avının devam edeceği bildirildi.
-Kırklareli'nde sağanak
Kırklareli'nde son 12 saatte metrekareye 11 kilogram yağış düştü.

Kentte sabaha karşı etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yağış Kofçaz ilçesinde de etkili oldu. Metrekareye 12 saatte 37 kilogram yağış düştü.
Hint kenevirleri imha edildi
Lüleburgaz'da boş arsada yetişen 5 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Günüşen sokaktaki boş arsada kendiliğinden yetişen Hint keneviri olduğu ihbarın değerlendirdi.
Ekipler, yaklaşık 2 metre boyunda 5 kök Hint keverini sökerek imha etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 300 lira için babasını bıçakla gasp etti Feci kazada 40 günlük bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]