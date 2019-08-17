Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ı ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ı ziyaret etti.
Vali Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, emekliliğe ayrılacak olan İnan'a yeni hayatında başarılar dileğinde bulundu.
İnan ile görev sürecince uyum içerisinde çalıştıklarını anlatan Bilgin, kentin gerek güvenliği gerekse kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.
İnan ise Vali Bilgin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Köy yolları asfaltlanıyor
Kırklareli İl Özel İdaresi'nce köy yollarını asfaltlanıyor.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köy yollarının asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Çalışmaların hızla devam ettiği ifade edilen açıklamada, tüm yollarda gerekli çalışmaların yapılacağı aktarıldı.
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]