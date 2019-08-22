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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, asfaltlama çalışmalarını inceledi.

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Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kuşoğlu, Demirköy ilçesine bağlı Boztaş ve Yeşilçe köylerinde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Köy yollarının asfaltlandığını, tüm köy yollarının onarılacağını belirten Kuşoğlu, çalışmalarda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Öğrenciler bilgilendiriliyor

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Üniversitesine kayıt yaptırmak için gelen öğrenci ve ailelerini kent hakkında bilgilendiriyor.

Kayalı Kampüsü'nde açılan bilgilendirme standında öğrencilere broşürler dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine danışma ve kent rehberlik hizmeti verildiğini belirtti.

Çalışmaların kayıt süresince devam edeceği bildiren Kesimoğlu, öğrencilerin öğrenimlerini sürdürecekleri kenti daha yakından tanımaları için Kırklareli tanıtım kitapçığı ile haritası hediye edileceğini kaydetti.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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