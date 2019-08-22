Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "10. Geleneksel Pınarhisar Gençlik Festivali"nin 6-8 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin ilçeye yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Talay, festivalde birçok şarkıcının da sahne alacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Gün, talep ve sorunları dinledi

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Gün, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını çözebilmek için çalıştıklarını ifade eden Gün, her zaman halkın içerisinde olduklarını kaydetti.