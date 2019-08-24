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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arazi etüt çalışmaları devam ediyor.

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arazi etüt çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı arazi etüt çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Etüt çalışmalarını önemsediklerini belirten Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Arazi özellikleri, kullanım şekli, toprak özellikleri, arazi sınıfı, tarımsal özellikleri ve çevre arazilerle tarımsal kullanım bütünlüğü, herhangi bir zirai geliştirme projesi içerisinde olup olmadığı göz önüne alınarak hazırlanan etüt raporu ile kanun kapsamında kurum görüşü oluşturulmaktadır."

AFAD eğitim ve tatbikat alanı hazırlandı

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından eğitim ve tatbikat alanı hazırlandı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, eğitim ve tatbikat alanının Kavaklı beldesinde ormanlık alanda oluşturulduğu belirtildi.

Eğitim ve tatbikat alanında arama ve kurtarma teknisyenleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacağını belirtilen açıklamada "Eğitim ve tatbikat faaliyetlerini yaparak, afet, acil durumlar ve trafik kazalarına karşı her an hazırlıklı hale gelinecektir." ifadelerine yer verildi.

Kırklareli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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