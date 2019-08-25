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Kırklareli'nden kısa kısa

59 dakika önce

Pınarhisar ilçesindeki Yenice Barajı yapım çalışmaları devam ediyor.

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Pınarhisar ilçesindeki Yenice Barajı yapım çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baraj ile 14 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Barajın 3 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağını ifade eden Minsolmaz, 36 metre gövde yüksekliğinde olacağını belirtti.

Çiftçiye barajın büyük katkı sağlayacağını aktaran Minsolmaz, barajın inşasının kısa süre içinde inşasının tamamlanacağını kaydetti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş, Akarca ve Kazımdirik, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Gülbahçe, Yeni ve Şeker mahalleleri ile Pınarhisar ilçesinin tozaklı köyü ve Vize ilçesinin Doğanca köyüne bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 26 Ağustos Pazartesi günü Kurtuluş, Akarca ve Kazımdirik mahallelerinde 09.30-18.00, 27 Ağustos Salı günü ise Gülbahçe, Yeni ve Şeker mahallerinde 09.30-17.30, Tozaklı köyü ve Doğanca köyünde 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Pınarhisar, Kırklareli, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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