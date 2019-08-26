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Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

Lüleburgaz Belediyesince yoga atölyesi açıldı.

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Lüleburgaz Belediyesince yoga atölyesi açıldı.

Belediyenin Sağlıklı Yaşam Döngüsü etkinlikleri kapsamında özel bir hastane işbirliğinde açılan atölyedeki etkinliğe, yaklaşık 50 kadın katıldı.

Kadınlar, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yoga eğitmeni Tülay Yanık nezaretinde iki saat boyunca açık havada yoga yaptı.

Yanık, kadınların stresten uzak bir yaşam ve düzenli spor yapma konularında uyarılarda bulundu.

Daha sonra etkinlikte, Diyetisyen Şeyma Ece Somun tarafından doğru beslenme ve detoks konularında bilgiler verdi.

- Lokma günü etkinliği

Lüleburgaz'da komşular arası lokma günü etkinliği yapıldı.

İlçedeki bir site yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Site yöneticisi Sadık Uyar, burada yaptığı konuşmada, etkinliği komşuluk ilişkilerini canlı kılmak, paylaşma duygusunu arttırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lokma günü etkinliğini yaklaşık 5 yıldır yapıldığını ifade eden Uyar, etkinlik ile birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiklerine inandığını belirtti.

Uyar, etkinliğe katılan belediye başkanı Gerenli ve site sakinlerine teşekkür etti.

Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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