Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce barajlardaki kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kayalı Barajı'nda yapılan su ürünleri denetimlerin kullanılması yasak olan misina ağlarının ekipler tarafından toplandığı belirtildi.

Denetimlerde ağlara takılmış olan balıkların ve diğer canlıların da doğal yaşam alanlarına bırakıldığı aktarılan açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

-KLÜ'ye 5 bin 28 yeni öğrenci kayıt yaptırdı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2019-2020 akademik yılı için 5 bin 28 yeni öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kayıtlar ile öğrenci sayılarının 25 bine ulaştığını söyledi.

KLÜ'nün hızla büyüdüğünü ifade eden Şengörür, üniversitesi olarak son teknoloji araç gereçlerle donatılmış laboratuvarları ve derslikleri ile eğitimde son teknolojileri takip ederek öğrencilerin hizmetine sunma çabasında olduklarını aktardı.

Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.