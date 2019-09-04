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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem'i makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem'i makamında kabul etti.

Babuşçu, ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı Çocuk Atletizm Federasyonunca ilçede gerçekleştirilen etkinliklere katılarak başarılı olan öğrenciler için hazırlatılan formaları takdim etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin spora yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sporun hem insan sağlığına hemde zihinsel gelişime büyük katkı sağladığını ifade eden Bilgin, 7'den 70'e herkesin spor yapması gerektiğini belirtti.

Okul sporcularına gerekli tüm desteği sağladıklarını aktaran Bilgin, eğitim ve spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde beş köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür dönüşüm çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağlayık, Üsküpdere, Yündolan, Karıncak ve Asilbeyli köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazikemal Mahallesi'ne yarın bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Üsküpdere, Yündolan, Karıncak köylerinde 09.00-14.00, Asilbeyli ve Çağlayık köyünde 09.00-17.00, Babaeski ilçesinin Gazikemal Mahallesi'nde ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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