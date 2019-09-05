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Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Fatih Dökümhanesi'ndeki restorasyon, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Fatih Dökümhanesi'ndeki restorasyon, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Minsolmaz, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ndeki devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli'nin yeni bir turizm noktası haline gelecek olan Fatih Dökümhanesi'ni önemsediklerini ifade eden Minsolmaz, çalışmalarında en kısa sürede tamamlanarak dökümhanenin turizme kazandırılacağını aktardı.

"Kırklareli'nde ekonomiyi canlandırmak için çalışıyoruz"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Soner Ilık, kente katma değerin daha da artması için çalıştıklarını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin canlanması için yurt içi ve yurt dışında bir takım çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hepimiz Odamızı ve şehrimizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için çalışıyoruz. Oda olarak her geçen gün hizmet yelpazemizi genişletmeye ve mevcutta verdiğimiz hizmetlerde kaliteyi arttırmayı hedefleyerek yol alıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi de odamızın kurumsal yapısı, vizyon ve misyonumuza uygun olarak, hazırlanmış planlar doğrultusunda yapmaya her zaman büyük önem gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.

Süreklilik ilkesini benimseyen, kaliteli, verimli, süreç ve müşteri odaklı hizmet veren, yenilikçi ve dinamik projelerle dışa açılan bir oda olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üyelerimizi, sektörleri ile ilgili gelişmelerden haberdar ederek, rekabet güçlerini ve kurumsal vizyonlarını arttırmaları için gayret gösteriyoruz. Üyelerimize en yüksek faydayı sağlama noktasında elimizden geldiği ölçüde çalışıyoruz. Üyelerimizin Odamıza intikal eden tüm sorunlarını yetkili makamlara ileterek, çözülmeleri noktasında takipçisi oluyoruz. Yaşanılan her türlü sıkıntıların çözümü noktasında firmalara yardıma hazırız."

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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