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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Güvenli Eğitim Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

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Kırklareli'nde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Güvenli Eğitim Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında valilik toplantı salonunda, tedbir alınan metruk binalar, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim ile uygulamalar, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Bilgin, öğrencilerin huzur ve daha kaliteli eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını aktardı.

Otluk alanda yangın

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Küme Evler mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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