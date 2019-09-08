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Kırklareli'nden kısa kısa

6 dakika önce

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce silvikültür planı orbis hazırlama eğitimi düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce silvikültür planı orbis hazırlama eğitimi düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı Silvikültür Planları Şube Müdürü Murat Varlıbaş, İl Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, işletme müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

Terzi, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, silvikültür çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Kentin orman varlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Terzi, silvikültür ile planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde ormanların gençleştirilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Eğitimde, daha sonra Varlıbaş, silvikültür planı orbis hazırlama yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür dönüşüm ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı İnece beldesinin Kemalpaşa ve Kazımpaşa, Babaeski ilçesinin Hacıhasan ile ilçeye bağlı Sinanlı köyünün Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kemalpaşa, Kazımpaşa mahallelerinde 10.00-18.00, diğer mahallelerde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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