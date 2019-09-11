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Kırklareli'nden kısa kısa

51 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Selahattin Acara ile şehit ailesini makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Selahattin Acara ile şehit ailesini makamında kabul etti.

Vali Bilgin'i ilk olarak Acara, ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilgin, bir süre önce Kırklareli Jandarma Komutanı olarak görev yapan Acara'ya yenide görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Ardından şehit Turgay Süzen'in babası Ali Süzen ve annesi Meftune Süzen ile bir araya gelen Vali Bilgin, aile ile sohbet etti.

Sevgi evlerine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Sevgi evlerindeki çocuklarla sohbet eden Bilgin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarda yaptıkları aşureden Bilgin'e ikram etti.

Bilgin, çocuklara teşekkür ederek, her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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